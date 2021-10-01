Источник в правоохранительных органах: вице-президента Сбербанка Ракову объявили в федеральный розыск

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1 октября 2021, 11:36 Источник: РИА Новости

фото: пресс-служба СК РФ

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск.

Собеседник отметил, что следствие заочно предъявило Раковой обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По его словам, те, кто помогают вице-президенту скрываться, будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в четверг Тверской суд Москвы арестовал преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову, управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина по делу Раковой. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста до 29 ноября.

29 сентября возбудили уголовное дело против Раковой. Она подозревается в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году. Сумма ущерба составляет более 50 млн рублей.

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