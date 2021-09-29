Представитель МВД РФ Казакова заявила о готовности к введению электронных паспортов

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29 сентября 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

полицейский, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила о готовности ввести электронные паспорта. По ее словам, сейчас ожидается ответ от других ведомств, в том числе Минцифры.

«В данной ситуации (с введением электронных паспортов - ред.) мы ждем ответа от наших коллег, которые занимаются информатизацией в нашей стране, это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД»,- высказала представитель ведомства.

Казакова отметила, что необходимо до конца решить вопрос с инфраструктурой, которая позволит применять документ на всей территории России. Она пояснила, что МВД по этому вопросу находится в роли исполнителя, но в министерстве уже знают, как будет выглядеть паспорт, изготавливаться.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года.

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