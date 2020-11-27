В МВД рассказали, как будет выглядеть электронный паспорт
27 ноября 2020, 11:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В пресс-центре МВД рассказали, что собой будет представлять электронный паспорт. Пилотный проект по внедрению цифровых документов планируется запустить в Москве в декабре 2021 года.
В релизе отметили, что паспорт будет выглядеть как пластиковая карта размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства. Также на нем будут находиться данные, которые содержатся в действующем бумажном документе (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях). Однако основные сведения о гражданине РФ будут размещены на самой карте.
Кроме того, электронный паспорт «станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью», а при утере его можно будет быстро заблокировать.
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