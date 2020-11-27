ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В МВД рассказали, как будет выглядеть электронный паспорт

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В МВД рассказали, как будет выглядеть электронный паспорт
документ, фото: Russian Government/Globallookpress.com

В пресс-центре МВД рассказали, что собой будет представлять электронный паспорт. Пилотный проект по внедрению цифровых документов планируется запустить в Москве в декабре 2021 года.

В релизе отметили, что паспорт будет выглядеть как пластиковая карта размером с банковскую с электронным носителем информации отечественного производства. Также на нем будут находиться данные, которые содержатся в действующем бумажном документе (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях). Однако основные сведения о гражданине РФ будут размещены на самой карте.

Кроме того, электронный паспорт «станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью», а при утере его можно будет быстро заблокировать.

БА

В мире

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины: «Кто больше нагадит русским», тот и патриот

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Запад навязал Украине ложную национальную идею. По его словам, Киев – не субъект международной политики, а объект.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью