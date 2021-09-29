Представитель МВД Казакова предупредила нелегальных мигрантов об удалении из страны после 30 сентября

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29 сентября 2021, 18:25 Источник: РИА Новости

рабочие, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что иностранные граждане, находившиеся в России нелегально, будут депортированы с территории страны после 30 сентября.

«Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории Российской Федерации»,- пояснила она.

Казакова отметила, что полицейские ежедневно проводят проверки, направленные на выявление нелегалов. Она уточнила, что иностранцы, находящиеся в России легально, могут «спокойно работать и не переживать».

Представитель МВД напомнила, что 30 сентября истекает действия 364 указа президента РФ от 15 июня 2021 («О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции»).

Ранее сообщалось, что с 1 октября сотрудники правоохранительных органов начнут активно проверять приезжих на факт нарушения миграционного законодательства.

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