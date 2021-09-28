В России ужесточается миграционное законодательство

Аргументы Недели → Общество 13+

28 сентября 2021, 12:24

Гражданам иностранных государств, находящимся на территории России, остаётся несколько дней для урегулирования правового статуса. С 1 октября правоохранители начнут активно проверять приезжих на факт нарушения миграционного законодательства.



Согласно указанию первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового, с октября прекращается действие временных мер, которые позволяли пребывать иностранцам на территории России. Эксперты полагают, что через несколько дней у мигрантов могут возникнуть серьёзные проблемы. Возможно, ужесточение законов связано со стремлением российских чиновников очистить государство от опасных элементов. Также не исключено, что МВД намерено заработать больше денег на оформлении документов для мигрантов.



Для поиска нелегалов и определения мест проживания правоохранители планируют подключить системы видеонаблюдения и устройства по распознаванию лиц. Горовой напомнил, что в России ещё находятся футбольные фанаты аж с ЕВРО–2020, которые в настоящее время уже являются нарушителями миграционных требований. Полицию готовят к проведению масштабных проверочных мероприятий. Нарушителей будут привлекать к ответственности, и выдворять на родину. Нежелательных элементов может насчитываться несколько тысяч, а нарушителей - до миллиона человек.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости