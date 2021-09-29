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Если на Западе попасть в дом престарелых - большая удача, то в России - огромный позор

, 16:24

Если на Западе попасть в дом престарелых - большая удача, то в России - огромный позор

Подавляющее большинство россиян ни при каких обстоятельствах не отдали бы пожилого родственника в дом престарелых. А те, кто готов пойти на такой шаг, рассматривают только коммерческие пансионаты с хорошим уходом и готовы платить за это приличные деньги.

В сентябре 2021 г. Аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса 1, 6 тыс. человек в 53 российских регионах. 93% не сдадут своих ни при каком раскладе. Пять лет назад таких было меньше – 88%. Среди оставшихся 7% больше половины готовы платить за пребывание родственника в приличном доме престарелых. 67% могут выделить на эту затею менее 30 тыс. рублей в месяц, 24% – от 30 до 50 тысяч. Есть и такие (3%), кто согласен отдавать больше сотки. Средний ценник на пребывание пожилых, например, в Ленинградской области составляет 1–2 тыс. рублей в день, но можно найти и за 600.

Уже сегодня люди старшего поколения составляют четверть жителей России, а в 30% семей есть пожилые родственники, которым требуется постоянный уход. И эти цифры будут только расти. Государство давно переложило содержание домов престарелых (как и почти всей социалки) на регионы. А у чиновников на местах свои резоны – экономить каждый рубль и беречь тыл. Поэтому стали появляться волонтёрские организации и частные дома престарелых, которые постепенно меняют концепцию старости, делая её в радость без обременения родственников.

Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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