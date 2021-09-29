Аргументы Недели Общество 13+

9 месяцев от репатрианта до гражданина

, 15:08

9 месяцев от репатрианта до гражданина

Действующая госпрограмма переселения «соотечественников за рубежом» - это, увы, никак не программа репатриации, это программа привлечения трудовых ресурсов. Она, во-первых, не распространяется на недееспособных (пенсионеров, инвалидов) и, во-вторых, обязывает переселенца предварительно найти вакансию в регионе вселения. В Госдуму внесён законопроект, предлагающий заменить условие, связанное с вакансией  – принадлежностью к коренным народам РФ. По сути - это «репатриант».

Согласно законопроекту, для участия в госпрограмме переселения необходимо документально подтвердить, что хотя бы один твой предок (неважно какого колена) принадлежит или принадлежал к коренным народам России. Это не должно вызвать трудностей: как известно, в СССР национальность гражданина обязательно фиксировалась в паспорте, а национальность его родителей – в свидетельстве о рождении.

Прежними остаются подъёмные суммы, выплачиваемые переселенцу в рамках госпрограммы. Сейчас госпрограмма не позволяет человеку вселиться в ряд наиболее привлекательных субъектов Федерации – в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым. Если участник госпрограммы не претендует на эти подъёмные суммы, то у него должно быть право вселиться в Москву, Санкт-Петербург, Севастополь – куда угодно. Но при этом репатриант может полагаться только на самого себя, а значит, перед получением гражданства должен убедиться, что хочет здесь жить и способен здесь жить, – для того и определён срок в девять месяцев. Репатриант обязан подтвердить источник дохода (это необязательно подходящая вакансия, можно обойтись наличием накоплений либо правом на пенсию). Нельзя допустить, чтобы в России ещё сильнее выросла очередь за социальной помощью, и без того немаленькая.

Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Политика

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Природа

Зачем России Антарктида, ведь у нас есть своя Арктика

Все ведущие мировые державы рвутся по мере своих сил на южную макушку земного шара – Антарктиду. При этом, международной конвенцией на этом континенте запрещена добыча полезных ископаемых, сюда нельзя завозить оружие и военную технику. Она не может никому принадлежать. Но каждый год из разных стран мира сюда направляются корабли и летят самолёты с полярными экспедициями. Сейчас на континенте находится более 5000 ученых из разных стран. Битва за шестой континент уже идёт на протяжении ста лет.