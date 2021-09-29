9 месяцев от репатрианта до гражданина

Аргументы Недели → Общество 13+

29 сентября 2021, 15:08

Действующая госпрограмма переселения «соотечественников за рубежом» - это, увы, никак не программа репатриации, это программа привлечения трудовых ресурсов. Она, во-первых, не распространяется на недееспособных (пенсионеров, инвалидов) и, во-вторых, обязывает переселенца предварительно найти вакансию в регионе вселения. В Госдуму внесён законопроект, предлагающий заменить условие, связанное с вакансией – принадлежностью к коренным народам РФ. По сути - это «репатриант».



Согласно законопроекту, для участия в госпрограмме переселения необходимо документально подтвердить, что хотя бы один твой предок (неважно какого колена) принадлежит или принадлежал к коренным народам России. Это не должно вызвать трудностей: как известно, в СССР национальность гражданина обязательно фиксировалась в паспорте, а национальность его родителей – в свидетельстве о рождении.



Прежними остаются подъёмные суммы, выплачиваемые переселенцу в рамках госпрограммы. Сейчас госпрограмма не позволяет человеку вселиться в ряд наиболее привлекательных субъектов Федерации – в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым. Если участник госпрограммы не претендует на эти подъёмные суммы, то у него должно быть право вселиться в Москву, Санкт-Петербург, Севастополь – куда угодно. Но при этом репатриант может полагаться только на самого себя, а значит, перед получением гражданства должен убедиться, что хочет здесь жить и способен здесь жить, – для того и определён срок в девять месяцев. Репатриант обязан подтвердить источник дохода (это необязательно подходящая вакансия, можно обойтись наличием накоплений либо правом на пенсию). Нельзя допустить, чтобы в России ещё сильнее выросла очередь за социальной помощью, и без того немаленькая.



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