Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили более 22,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

, 11:59

В России выявили более 22,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
медики, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 7 487 138 человек. Об этом стало известно в среду, 29 сентября.

«За последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни … 857 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 456 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 1933, Московской области – 1223, Самарской области – 590 и Воронежской области – 562.

Отмечается, что в России обновился максимум по количеству смертей от коронавируса за стуки. 28 сентября было выявлено 852 случая.

При этом в Москве за сутки подтверждены 65 смертей, в Санкт-Петербурге – 60, в Свердловской области – 41.

Ранее врач-терапевт Алексей  Водовозов перечислил последствия постковидного синдрома. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины и его окружение. «Скорее, это может вызвать только сожаление», - добавил он.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Природа

Зачем России Антарктида, ведь у нас есть своя Арктика

Все ведущие мировые державы рвутся по мере своих сил на южную макушку земного шара – Антарктиду. При этом, международной конвенцией на этом континенте запрещена добыча полезных ископаемых, сюда нельзя завозить оружие и военную технику. Она не может никому принадлежать. Но каждый год из разных стран мира сюда направляются корабли и летят самолёты с полярными экспедициями. Сейчас на континенте находится более 5000 ученых из разных стран. Битва за шестой континент уже идёт на протяжении ста лет.

В мире

В мире

В мире