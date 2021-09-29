В России выявили более 22,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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29 сентября 2021, 11:59

медики, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 7 487 138 человек. Об этом стало известно в среду, 29 сентября.

«За последние сутки в России выявлено 22 430 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни … 857 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 456 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве – 3004, Санкт-Петербурге – 1933, Московской области – 1223, Самарской области – 590 и Воронежской области – 562.

Отмечается, что в России обновился максимум по количеству смертей от коронавируса за стуки. 28 сентября было выявлено 852 случая.

При этом в Москве за сутки подтверждены 65 смертей, в Санкт-Петербурге – 60, в Свердловской области – 41.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов перечислил последствия постковидного синдрома.

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