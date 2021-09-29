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Врач-терапевт Водовозов назвал два вида последствий постковидного синдрома

, 10:39 Источник: радио Sputnik

Врач-терапевт Водовозов назвал два вида последствий постковидного синдрома
медик фото: pexels.com

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал о симптомах постковидного синдрома. По его словам, переболевшие новой коронавирусной инфекцией через некоторое время после выздоровления сталкиваются с головной болью, слабостью и ухудшением памяти.

«Постковидный синдром встречается у значительного числа людей. В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше»,- поделился он в беседе радио Sputnik.

Водовозов отметил, что последствия коронавируса могут быть двух видов: обострение уже имеющихся хронических заболеваний; проявление «каких-то патологий с нуля», причем отдельно от признаков постковидного синдрома. При этом врач считает, что прививка от COVID-19 может уменьшить симптомы.

«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру»,- добавил эксперт.

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