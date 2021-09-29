Малышева «растрогалась до слез» от письма, написанного 6-летним внуком

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29 сентября 2021, 11:48

Елена Малышева, фото: Komsomolskaya Pravda /globallookpress.com

Известная телеведущая и врач Елена Малышева показала трогательный подарок от шестилетнего внука Игоря из США. Мальчик написал бабушке письмо с сожалением о ее скором отъезде.

«Приехала в США всего на 4 дня. Послезавтра улетаю. А сегодня получила вот такое письмо от старшего внука. Растрогана до слез», - поделилась телеведущая.

Малышева считает, что понять ее смогут только люди, которые уже получали письма от своих внуков.

Игорь назвал Елену «лучшей бабушкой» и очень расстроился, что она скоро улетает.

Поклонники пришли в восторг от такого милого послания:

«Самые правильные и искренние слова!!! И их написание будет всегда таким умиротворяюще верным и улыбательным».

«Здорово! Получить такую записку, дорогого стоит! То, что, Вы замечательная бабушка, нет сомнений. Наслаждайтесь общением с внуками!»

«Это так трогательно, Елена Васильевна!»

При этом одна из подписчиц заявила, что внуки не должны жить далеко от бабушек и дедушек. Она призвала телеведущую почаще звать их к себе в гости.

«Зовите их к себе – и вам, и им будет счастье», - отметила поклонница.

Напомним, что в США у Малышевой живут сыновья - Юрий и Василимй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

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