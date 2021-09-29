Малышева «растрогалась до слез» от письма, написанного 6-летним внуком

Известная телеведущая и врач Елена Малышева показала трогательный подарок от шестилетнего внука Игоря из США. Мальчик написал бабушке письмо с сожалением о ее скором отъезде.
«Приехала в США всего на 4 дня. Послезавтра улетаю. А сегодня получила вот такое письмо от старшего внука. Растрогана до слез», - поделилась телеведущая.
Малышева считает, что понять ее смогут только люди, которые уже получали письма от своих внуков.
Игорь назвал Елену «лучшей бабушкой» и очень расстроился, что она скоро улетает.
Поклонники пришли в восторг от такого милого послания:
«Самые правильные и искренние слова!!! И их написание будет всегда таким умиротворяюще верным и улыбательным».
«Здорово! Получить такую записку, дорогого стоит! То, что, Вы замечательная бабушка, нет сомнений. Наслаждайтесь общением с внуками!»
«Это так трогательно, Елена Васильевна!»
При этом одна из подписчиц заявила, что внуки не должны жить далеко от бабушек и дедушек. Она призвала телеведущую почаще звать их к себе в гости.
«Зовите их к себе – и вам, и им будет счастье», - отметила поклонница.
Напомним, что в США у Малышевой живут сыновья - Юрий и Василимй.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости