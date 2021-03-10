Малышева объяснила, почему ее сыновья живут в США, а не в России: «Ситуация простая»

Известный врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья решили жить в США. По ее словам, старший получает дополнительное медицинское образование, а младший – телеведущий.
«Я действительно русская с ног до головы, что уж тут поделаешь. Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая … Мой старший сын учится в США, он получает специальное дополнительное врачебное образование - это кардиология и электрофизиология … Мой младший сын занимается интернет-бизнесом - в его компании работают ребята из России, Японии и других стран», - поделилась она.
Малышева пояснила, что это другое поколение, которое не разделяет Землю на страны – они люди мира. Однако врач отметила, что живет «по прежним законам» и для нее Россия – ее родина.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.