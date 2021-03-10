Малышева объяснила, почему ее сыновья живут в США, а не в России: «Ситуация простая»

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10 марта 2021, 11:50 Источник: teleprogramma.pro

Елена Малышева, фото: Komsomolskaya Pravda /globallookpress.com

Известный врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья решили жить в США. По ее словам, старший получает дополнительное медицинское образование, а младший – телеведущий.

«Я действительно русская с ног до головы, что уж тут поделаешь. Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая … Мой старший сын учится в США, он получает специальное дополнительное врачебное образование - это кардиология и электрофизиология … Мой младший сын занимается интернет-бизнесом - в его компании работают ребята из России, Японии и других стран», - поделилась она.

Малышева пояснила, что это другое поколение, которое не разделяет Землю на страны – они люди мира. Однако врач отметила, что живет «по прежним законам» и для нее Россия – ее родина.