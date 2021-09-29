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Милонов предложил российским футболистам продвигать традиционные семейные ценности

, 11:19

Милонов предложил российским футболистам продвигать традиционные семейные ценности
Виталий Милонов. Фото с сайта Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил всем российским футбольным клубам продвигать семейные ценности.

Парламентарий убежден, что в последние годы мировой футбол стал одним из инструментов пропаганды различных ценностей и идей, и наряду с продвижением здоровых ценностей ряд футбольных союзов и клубов начали вести пропаганду «сомнительных вещей и политических течений, малосовместимых со спортом», передает RT.

Милонов имел в виду поддержку сексуальных меньшинств и движения ЛГБТ когда футболисты выходят на матчи с «радужными» повязками, флагами и иной символикой, свидетельствующей об одобрении однополых отношений.

Депутат Госдумы обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и предложил рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим на турнирах разного уровня, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности.

По словам депутата, это было бы симметричным ответом на попытку навязывания западной перверсии.
«На повязке могла бы быть схематически изображена здоровая разнополая семья вместе с детьми», — призвал Милонов.

Депутат Милонов славится своими скандальными высказываниями. Ничего особенного как парламентарий он не сделал, но всеми силами старается привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества. 

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