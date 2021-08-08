Виталий Милонов: «Геев нужно стерилизовать и держать в приютах как кошек»

Аргументы Недели → Общество 18+

8 августа 2021, 17:22

Фото: cоцсети

Депутат Милонов славится своими скандальными высказываниями. Ничего особенного как парламентарий он не сделал, но всеми силами старается привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества. И многие уже всерьез говорят, что это именно его надо осудить за пропаганду нетрадиционных ценностей, потому что ведет он себя явно как провокатор.

На сей раз, чтобы не допустить распространения гомосексуальности в российском обществе, людей нетрадиционной ориентации Витали Милонов предложил стерилизовать и помещать в специальные приюты, подобно кошкам. Такое мнение он озвучил в новом ролике, который он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Виталий Милонов провел параллель между гомосексуалами и зверями. При этом политик подчеркнул, что люди нетрадиционной ориентации являются «самой низшей стадией развития животного мира».

«Надо быть гуманным. Как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. Геев тоже надо стерилизовать, и будет все хорошо. Открывать для них приюты, кормить их кормом в конце концов", - сказал Милонов. Хорошо хоть, что большинство на провокационные предложения депутата уже не обращает внимания.

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