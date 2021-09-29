В воинской части, где накануне погиб пропавший в лесу солдат, скончался еще один срочник

В Центральном военном округе сообщили о смерти солдата срочной службы в ракетном соединении в Свердловской области. Молодой человек погиб в ЗАТО Свободный, где накануне умер еще один военнослужащий от удара током.
«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области», - пояснили в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что 19-летний Михаил, повар, примерно в пять утра зашел за палатку и совершил суицид. Самоубийство солдата еще не подтверждено. По предварительным данным, он должен был заступить в наряд.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева отметила, что воинская часть, где произошел инцидент, находится на «хорошем счету». Она считает, что необходимо тщательно разобраться в каждом из случаев гибели.
Ранее сообщалось, что срочника, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в свердловском поселке Свободном, нашли мертвым. 20-летний мужчина отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Причиной смерти стал удар током.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.