В воинской части, где накануне погиб пропавший в лесу солдат, скончался еще один срочник

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29 сентября 2021, 10:59 Источник: ТАСС

солдаты, фото: Минобороны РФ

В Центральном военном округе сообщили о смерти солдата срочной службы в ракетном соединении в Свердловской области. Молодой человек погиб в ЗАТО Свободный, где накануне умер еще один военнослужащий от удара током.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области», - пояснили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что 19-летний Михаил, повар, примерно в пять утра зашел за палатку и совершил суицид. Самоубийство солдата еще не подтверждено. По предварительным данным, он должен был заступить в наряд.

Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева отметила, что воинская часть, где произошел инцидент, находится на «хорошем счету». Она считает, что необходимо тщательно разобраться в каждом из случаев гибели.

Ранее сообщалось, что срочника, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в свердловском поселке Свободном, нашли мертвым. 20-летний мужчина отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Причиной смерти стал удар током.

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