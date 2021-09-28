Пропавшего в Свердловской области срочника обнаружили в лесу без признаков жизни

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28 сентября 2021, 18:19 Источник: e1.ru

лес, фото: pixabay.com

Солдата-срочника, пропавшего рядом с воинской частью во время учений в свердловском поселке Свободном, нашли мертвым. Об этом сообщили во вторник, 28 сентября, в пресс-службе Центрального военного округа.

По предварительным данным, 20-летний Иван Катлинских умер из-за несчастного случая. Находящийся в лесу мужчина пытался взобраться на опору линии электропередачи, но его поразило током. Уточняется, что личное оружие военнослужащего найдено.

На месте проводится проверка. Комиссия выясняет все обстоятельства произошедшего инцидента.

Катлинских пропал из воинской части 27 сентября. В ЦВО пояснили, что солдат во время проведения учений отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Также была версия, что молодой человек сбежал из Тагильского военного соединения.

Сам солдат родом из села Бердюжье.

Ранее сообщалось, что командира роты спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) и его заместителя задержали за действия сексуального характера в отношении солдат.

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