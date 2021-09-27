Капитан спецназа ГРУ и его заместитель задержаны за избиение и надругательство над военнослужащими

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27 сентября 2021, 19:43 Источник: Лента.ру

наручники, фото: pixabay.com

Командира роты спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) и его заместителя задержали за действия сексуального характера в отношении солдат. На Дальнем востоке возбуждены уголовные дела по двум статьям.

Правозащитник Владимир Осечкин сообщил, что задержанные проходят по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела были возбуждены 21 сентября 2021 года.

По имеющимся документам, в августе 2020 года командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег П. в ходе воспитательной беседы с ефрейтором и рядовым угрожал изнасиловать ефрейтора шваброй. Майор надел на предмет медицинскую перчатку и водил по промежности солдата.

В ноябре этого же года командир требовал с рядового деньги на «нужды роты», а когда тот отказал, ему приказали полностью раздеться, привязали к дереву и избили палками. Олег П. нанес военнослужащему десять сильных ударов по спине и ягодицам, а потом угрожал прибить его половые органы к дереву строительным степлером.

Еще один эпизод произошёл в январе 2021 года – командир избил рядового, а после надругался над ним черенком от швабры с надетым презервативом.

Отмечается, что в издевательствах принимал участие его заместитель капитан Александр Е.

По версии следствия, офицеры снимали происходящее на видео. Уточняется, что задержанные женаты, у них есть дети.

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