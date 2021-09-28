Путин заявил, что повышение пенсий в предстоящие годы продолжится

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28 сентября 2021, 17:59 Источник: сайт Кремля

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил о продолжении повышения пенсий в предстоящие годы. По словам главы государства, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета.

«Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год», - высказал российский лидер.

Путин призвал по возможности при подготовке бюджета запускать дополнительные меры поддержки россиян, прежде всего семей с детьми. Также он отметил важность единовременных выплат семьям, в которых растут школьники, пенсионерам, военнослужащим, курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.

«Адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», - подчеркнул глава государства.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, насколько проиндексируют страховые пенсии по старости в 2022 году.

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