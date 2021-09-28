«Я не халявщик - я партнёр!»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 сентября 2021, 15:28 Николай УХТИН

Фото из открытых источников

Государственно-частное партнёрство стало актуальным в России в последнее десятилетие. Однако история поначалу конструктивного взаимодействия власти и бизнеса, о котором мы сегодня расскажем, началась ещё в 2003 году, но лет через десять что-то пошло не так. Впрочем, обо всём по порядку. Заметим только, что вся указанная в статье документация имеется в распоряжении редакции.

Итак, в 2003 году Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии, далее в тексте ГОСНИТИ или Институт) и ООО «Карбюратор-Сервис» (далее в тексте Общество или Предприятие) заключили соглашение о партнерстве. Согласно «Плана перспективного развития площадки ГОСНИТИ по созданию экспериментально – выставочного центра с привлечением ООО «Карбюратор-Сервис» в качестве партнёра», «Карбюратор-Сервис» своими силами создает из площадки для хранения материально-технических ресурсов по адресу Сормовский проезд, владение 6, полноценный экспериментально – выставочный центр для совместного использования. Для выполнения этого плана «Карбюратор-Сервис» проводит благоустройство территории, всё необходимые работы и согласования по прокладке инженерных коммуникаций и обеспечению площадки и строений на ней электричеством, водой, теплом и канализацией, реконструирует все строения и помещения.

Отметим, что Общество было создано в 2001 году на базе отдела главного конструктора Московского карбюраторного завода и специализируется на производстве приборов системы питания для отечественных грузовых автомобилей двойного назначения (и для сельского хозяйства и для военных).

До поры до времени партнерство шло нормально и вот в 2013 году Институт ответил на предложение Общества о возмещении затрат за произведенные улучшения строения 2, что не имеет такой возможности, компенсация возможна только при разрыве арендных отношений или заключения договора аренды на льготных условиях.

В 2015 году Предприятие предлагает Институту заключить долгосрочный договор аренды и обращает внимание на то, что строение 2 по-прежнему числится на балансе ГОСНИТИ как складское помещение (Хранилище) т.е. некапитальное строение, хотя давно уже является капитальным строением и имеет технический паспорт на здание. К решению этой проблемы Институт призывала и вышестоящая организация – ФАНО в письме от 29.09.2015 №007-18.1-21/АС-106.

Отметим, что инвентаризационная стоимость указанного Хранилища по техпаспорту БТИ – 195 856 руб. А в государственном кадастре недвижимости это же Хранилище стоит уже 42 760 607 руб. «Карбюратор-Сервис» в 2017 году просит уже Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (далее ВИМ), к которому был присоединён ГОСНИТИ, устранить противоречия и принять на баланс произведенные им неотделимые улучшения сооружения строения 2 в сумме 20 097 490 руб.

Вместо этого Предприятие получает письмо от ВИМ об отказе в одностороннем порядке от договоров аренды. «Карбюратор-Сервис» в ответ резонно замечает, что ВИМ, вообще-то, де-юре, по вещному праву ГК, не является арендодателем, так как не представил документы на оперативное управление строением 2, и уведомляет ВИМ, что им, в таком случае, придется реализовать своё право преимущественного права выкупа строения 2 в соответствии с ФЗ №159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

Право то оно, конечно, есть, но кто-ж его даст! Далее, к сожалению, из документов у нас не копии, а фото очень интересной официальной переписки, но подлинность документов не вызывает у редакции сомнений.

Итак, первое фото - это заключение кадастрового инженера №30/05-01 по обследованию строения №2, которое, по мнению инженера А.Я. Магарламовой, не обладает признаками объекта капитального строительства, так как имеет «сборно-разборный характер конструкций и возможность перемещения без несоразмерного ущерба его назначению». Что, интересно, осматривал данный инженер, и осматривал ли, так как, напомним, ещё в 2015 году, даже ФАНО, признавало это строение объектом капитального строительства. Второе фото: на основании этого весьма странного заключения ВИМ, в лице заместителя директора М.В. Данилиной просит Росреест снять этот объект с государственного кадастрового учета.

«Карбюратор-Сервис» пишет жалобы в правительство, параллельно в арбитраже рассматриваются иски о продолжении арендных отношений и встречные – о выселении.

Что мы имеем на сейчас. Суды, вплоть до ВС (отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) Предприятие проиграло и подлежит выселению. Мало того, ВИМ требует демонтировать неотделимые улучшения и привести помещение в состояние, идентичное на момент передачи в аренду.

Общество пишет письмо президенту РФ В. В. Путину:

«ФГБНУ ФНАЦ ВИМ не обладает зарегистрированным правом оперативного управления на здание и фактически им не владеет, что установлено Арбитражным судом города Москвы в решении от 28.07. 2021 по делу № А40-199104/20-11-1455.

Нам никто не ответил, почему с добросовестным арендатором с 2003 года, который сохранил и произвел улучшение имуществ так, что с первоначальной стоимости в 28 500 руб. кадастровая стоимость достигла 107 млн. руб., не хотят заключить новый договор аренды.

Хотя ГОСНИТИ был присоединен к ВИМ в 2016 году, заместитель директора Данилина бездействовала во внесении в ЕГРН изменений характеристик объекта. Данилина, используя сфабрикованное заключение кадастрового инженера (Общество утверждает о сфабрикованном заключении на основании выводов рецензии ООО «Судебная экспертиза и оценка активов» по этому заключению – прим. «АН»), решила перевести это здание в разряд движимого имущества, затем в 2019 году пыталась снять объект с кадастрового учёта. Полагаем, что действия Данилиной направлены на выбытие здания из собственности РФ в пользу подконтрольной ей фирмы (На всё заявления Общества в компетентные органы (Прокуратура, Росимущество, МВД) о «мошеннических» действиях Данилиной пришли отписки – прим «АН»).

Имущество уникального предприятия опечатано. Только мы владеем литейной и штамповой оснасткой, пресс-формами, комплектом чертежей и оборудованием. Кроме нас эту продукцию в России никто не выпускает».

Отметим, что ещё в 2018 году ВИМ поручил ООО «Стройград» провести на своих объектах, включая и строение 2 по адресу Сормовский проезд, кадастровые работы, инвентаризацию, составить технические планы объектов для внесения изменений в ЕГРН в части изменения характеристик объектов в кадастре недвижимости. На всё про всё было потрачено 4.5 млн государственных денег. Вопрос, конечно, риторический, но чем эти работы не устроили ВИМ, да так, что пришлось пустить в ход «сфабрикованное заключение кадастрового инженера А.Я. Магарламовой»?

Вот такая история о государственно-частном партнёрстве, в котором государство, вернее некоторые его представители, ведут себя как антиподы Лёни Голубкова, чье заявление мы вынесли в заголовок. Государство – халявщик, а не партнёр? Да, в это сложно поверить, но вот это всё…

А ведь ВИМ позиционирует себя «ведущим научно-исследовательским центром страны в области агроинженерной науки, машинно-технологической модернизации сельского хозяйства страны, внедрения в сельхозпроизводство новейших интеллектуальных технологий и роботизированных технических средств нового поколения».

Возможно, это и так. Но осадочек остался. Получается, что государство просто взяло и угробило уникальное производственное предприятие. Или руководство российской науки просто не в курсе действий некоторых эффективных менеджеров? Надеемся, что эта статья исправит положение. Еще не поздно.

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