Пульмонолог Абакумов связал увеличение риска тяжелого течения COVID-19 с недосыпом

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28 сентября 2021, 13:17 Источник: lenta.ru

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Постоянный недосып способствует росту риска того, что COVID-19 будет протекать у человека в тяжелой форме. Так считает врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

По словам специалиста, на состояние зараженного коронавирусом пациента влияет гормон мелатонина. Он в свою очередь формируется в головном мозге ночью, когда человек спит.

Абакумов подчеркнул, что мелатонин помогает нормализовать биоритмы, противостоит стрессу. Кроме того, он сказывается на температуре тела, артериальном давлении и частоте дыхания.

Врач рассказал, что в США ученые провели исследование, которое показало, что у пациентов с высоким содержанием мелатонина существенно уменьшались риски смерти в реанимации.

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