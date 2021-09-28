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Пульмонолог Абакумов связал увеличение риска тяжелого течения COVID-19 с недосыпом

, 13:17 Источник: lenta.ru

Пульмонолог Абакумов связал увеличение риска тяжелого течения COVID-19 с недосыпом
pixabay.com

Постоянный недосып способствует росту риска того, что COVID-19 будет протекать у человека в тяжелой форме. Так считает врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

По словам специалиста, на состояние зараженного коронавирусом пациента влияет гормон мелатонина. Он в свою очередь формируется в головном мозге ночью, когда человек спит.

Абакумов подчеркнул, что мелатонин помогает нормализовать биоритмы, противостоит стрессу. Кроме того, он сказывается на температуре тела, артериальном давлении и частоте дыхания.

Врач рассказал, что в США ученые провели исследование, которое показало, что у пациентов с высоким содержанием мелатонина существенно уменьшались риски смерти в реанимации.

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