Аналитик Митрахович допустил дальнейший рост цен на газ в Европе

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28 сентября 2021, 12:57 Источник: RT

плита, фото: pixabay.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал стремительный рост цен на газ в Европе во вторник. В ходе торгов на бирже показатели впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

«Спрос на газ сейчас зависит не только от погодных факторов - с точки зрения «тепло-холодно», но и напрямую от того, какая погода с точки зрения производства энергии на возобновляемых источниках», - высказал он RT.

Митрахович напомнил, что постепенно приближается зима, следовательно, приближается отопительный период. Он пояснил, что между потребителями увеличивается конкуренция за гарантированные себе поставки газа. По его словам, цена на «голубое» топливо может «скакать туда-сюда».

«Я не исключаю, что на панике подготовки к зиме цена может и дальше расти», - резюмировал эксперт.

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