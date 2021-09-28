Эксперт по энергетике Пикин назвал «бессмысленным» волнение Украины из-за «Турецкого потока»

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28 сентября 2021, 12:30 Источник: RT

Турецкий поток, фото: Ministry of Energy Russia/Twitter.com/Globallookpress.com

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что российский газопровод «Турецкий поток» является более серьезной угрозой для экономики страны, чем «Северный поток-2».

«Вне зависимости от того, какие потоки и как пойдут, всё равно Украина, «Нафтогаз» будут получать до конца 2024 года оплату транзита газа в размере 40 млрд кубометров в год, не важно, будет ли прокачано ровно 40 млрд или не будет прокачано ни одного кубометра»,- пояснил он RT.

Пикин считает, что пока Украине нет смысла волноваться об объеме поставки «голубого топлива».

Ранее Москаль сообщил, что Украина покупает реверсный газ из Словакии, хотя у страны нет никакой скважины, и она не производит топливо. При этом он не понимает, откуда Братислава берет топливо, возможно, скоро будет брать из «Северного потока-2». Генерал отметил, что по «Турецкому потоку» газ пойдет в Венгрию, Болгарию и Сербию. В таком случае военный не знает, у кого Киев будет закупать газ.

«Турецкий поток» - это газопровод, проложенный по дну Черного моря и состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. Первая нитка используется для поставок в Турцию, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Строительство «Северного потока – 2» завершили в начале сентября. Трубопровод предназначен для транспортировки газа из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

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