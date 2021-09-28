В России выявили более 21,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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28 сентября 2021, 11:56

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 7 464 708 человек. Темп прироста по стране сократился до 0,29%.

«За последние сутки в России выявлено 21 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни … 852 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 368 человек», - пояснили в ведомстве во вторник, 28 сентября.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2541, Санкт-Петербурге – 1530, Московской области – 1450, Самарской области – 586 и Воронежской области – 551.

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