Аргументы Недели Общество 13+

Путин поручил внести изменения в систему преподавания истории

, 21:26

Путин поручил внести изменения в систему преподавания истории
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ поручил правительству организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Доклад о нововведениях в системе преподавания истории должен быть предоставлен до 1 декабря 2021 года. К выполнению поручения необходимо привлечь Российскую академию наук, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество, сотрудников ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российское общество «Знание», Российское движение школьников и Межведомственную комиссию по историческому просвещению.

Ранее Путин поручил правительству сократить в школах число контрольных и проверочных работ,  внести изменения в порядок проведения дистанционного обучения,  а также проанализировать соблюдение права каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту жительства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины и его окружение. «Скорее, это может вызвать только сожаление», - добавил он.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью