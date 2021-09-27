Путин поручил внести изменения в систему преподавания истории

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27 сентября 2021, 21:26

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ поручил правительству организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Доклад о нововведениях в системе преподавания истории должен быть предоставлен до 1 декабря 2021 года. К выполнению поручения необходимо привлечь Российскую академию наук, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество, сотрудников ведущих университетов и заинтересованных научных организаций, Российское общество «Знание», Российское движение школьников и Межведомственную комиссию по историческому просвещению.

Ранее Путин поручил правительству сократить в школах число контрольных и проверочных работ, внести изменения в порядок проведения дистанционного обучения, а также проанализировать соблюдение права каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту жительства.

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