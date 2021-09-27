Путин поручил обеспечить сокращение числа проверочных работ в школах для «обоснованного контроля знаний»

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27 сентября 2021, 20:48

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить в школах число контрольных и проверочных работ. Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ появился на сайте Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования»,- говорится в сообщении.

Вопрос адресован Рособрнадзору совместно с Министерством просвещения и органам исполнительной власти российских субъектов. Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 1 июля 2022 г.

Путин поручил до 1 января 2023 года внести изменения в порядок проведения дистанционного обучения, а также до 1 декабря 2021 г. - проанализировать соблюдение права каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту жительства.

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