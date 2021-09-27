Крашенинников уточнил, названия должностей руководителей каких городов и федеральных территорий не изменятся

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27 сентября 2021, 13:23 Источник: ТАСС

Павел Крашенинников, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Проект нового закона о региональной власти, который главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 27 сентября внесли в Госдуму, не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий.

Крашенинникову в понедельник задали вопрос, будет ли сохранено название должности мэра Москвы.

Он пояснил, что в законопроекте "есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование".

Внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти устанавливает общее для всех регионов России наименование должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ, а для высшего исполнительного органа - правительство субъекта Российской Федерации.

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