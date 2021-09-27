Депутат Крашенинников и сенатор Клишас внесли в Госдуму законопроект о региональной власти

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27 сентября 2021, 11:06

Павел Крашенинников, фото: Russian State Duma Photo Service, globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в понедельник внесли в Государственную думу законопроект о региональной власти "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Пресс-служба комитета по госстроительству сообщила, что проект нового закона подготовлен во исполнение обновленных положений конституции.

Как уточнил Крашенинников, "законопроект подготовлен в развитие положений конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ".

В документе есть положение о сроках полномочий. Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ составит пять лет.

Внесенный в Госдуму законопроект снимает запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд.

Законопроектом о региональной власти также предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, вплоть до освобождения от должности.

В начале августа инсайдеры агентства URA.RU сообщали, что для обнуления губернаторских сроков необходимо внести поправки в законодательство. В России губернаторы и главы регионов могут обнулить свои сроки вслед за президентом РФ Владимиром Путиным.

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