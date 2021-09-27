URA.RU: Информация об обнулении сроков губернаторам вслед за Путиным подтверждается

Аргументы Недели → Политика 13+

27 сентября 2021, 10:28 Источник: URA.RU

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В России губернаторы и главы регионов могут обнулить свои сроки вслед за президентом РФ Владимиром Путиным. В начале августа инсайдеры агентства URA.RU сообщали, что для обнуления губернаторских сроков необходимо внести поправки в законодательство.

Сегодня стало известно, что депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас сообщили о внесении в Госдуму законопроекта, снимающего для глав регионов запрета избираться на два срока подряд. РИА Новости цитирует сенатора: «В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий».

Инсайдеры ранее отмечали, что обнуление срока позволит решить проблему продления полномочий некоторым губернаторам, в том числе подмосковному губернатору Андрею Воробьеву.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости