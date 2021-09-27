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В России за сутки выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, меньше, чем накануне

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В России за сутки выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, меньше, чем накануне
фото: pixabay.com

В России за сутки выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Меньше, чем накануне на 262. Обновленные данные по ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа сообщил в понедельник оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Москве ковид за последние 24 часа диагностирован у 3 387 человек, в Санкт-Петербурге - у 1 527 и в Московской области - у 1 330. 581 новый случай COVID-19 за сутки выявлен в Самарской области. Более 500 новых случаев - в Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях. Более 400 - в Ростовской области и в Пермском крае. Более 300 - в Башкирии, в Крыму, в Красноярском и Ставропольском краях, в Челябинской, Оренбургской, Волгоградской, Ульяновской и Саратовской областях.

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