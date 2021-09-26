В России выявлено около 22,5 тысячи случаев коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

26 сентября 2021, 12:02

служба дезинфекции, Фото:Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 7 420 913. Темп прироста по стране увеличился до 0,30%.

«За последние сутки в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни … 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 13 671 человек»,- пояснили в ведомстве в воскресенье, 26 сентября.

Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве – 3275, Санкт-Петербурге – 2055, Московской области – 1215, Самарской области – 574 и Воронежской области – 546.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости