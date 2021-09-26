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В России выявлено около 22,5 тысячи случаев коронавируса

, 12:02

В России выявлено около 22,5 тысячи случаев коронавируса
служба дезинфекции, Фото:Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России составило 7 420 913. Темп прироста по стране увеличился до 0,30%.

«За последние сутки в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни … 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 13 671 человек»,- пояснили в ведомстве в воскресенье, 26 сентября.

Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве – 3275, Санкт-Петербурге – 2055, Московской области – 1215, Самарской области – 574 и Воронежской области – 546.

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