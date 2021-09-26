Биолог Баранова заявила, что мю-штамм коронавируса не сможет стать более заразным, чем «дельта»

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26 сентября 2021, 11:33 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова оценила риск распространения мю-штамма новой коронавирусной инфекции наравне с «дельта».

«Штамм "мю" может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты". Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел - вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта". Поскольку у "дельты" такое сильное инфекционное преимущество, у "мю" нет шансов там, где уже есть "дельта"»,- пояснила она.

Баранова отметила, что ученые не сравнивали «дельту» и «мю» по скорости распространения. По ее словам, таких условий в человеческих популяциях, чтобы два вируса «соревновались» между собой на равных по заражению непривитых людей, просто нет. В пример эксперт привела ситуацию с тараканами.

«Есть множество обычных тараканов и вот появился новый зеленый таракан. Шансы у зеленого таракана стать доминирующим типом окраски очень малы … А вот если он найдет место, где еще нет обычных тараканов, то там он сможет организовать деревеньку с зелеными тараканами. Примерно так же с вирусами "дельта" и "мю"»,- уточнила медик.

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