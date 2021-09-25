Вирусолог Скулачев назвал причину прихода четвертой волны коронавируса в российские регионы

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25 сентября 2021, 10:58 Источник: радио Sputnik

медики, фото:Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев рассказал, в каких регионах есть предпосылки для наибольшего роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Скулачев отметил, что риск появления очередной волны коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге очень низок по сравнению с другими российским регионами. По его словам, в столицах большое количество переболевших и вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Кроме того, эксперт не исключает образования «коллективного иммунитета».

«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты. Кроме того, похолодание влияет на распространение вируса в том плане, что люди начали меньше проветривать помещение, что привело к тому, что вирус лучше передается», - пояснил он в беседе радио «Sputnik».

Ученый добавил, что в некоторых российских регионах сейчас фиксируется рост заболеваемости COVID-19, но это пока нельзя назвать четвертой волной. Согласно его прогнозу, наибольший всплеск может произойти в городах, где нет достаточного уровня коллективного иммунитета, и не было «серьезной эпидемии».

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