Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас нет оснований говорить о введении локдауна в РФ

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24 сентября 2021, 22:01 Источник: Россия 1

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 24 сентября, исключила возможность введения локдауна на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавируса нового типа.

Анна Попова подчеркнула, что в настоящий момент нет каких-либо оснований говорить о введении режима самоизоляции в стране.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пандемия COVID-19 в России пока не остановится, поскольку большое количество жителей страны не имеют иммунитета к заболеванию и могут заразиться при встрече с инфекцией.

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