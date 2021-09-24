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Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас нет оснований говорить о введении локдауна в РФ

, 22:01 Источник: Россия 1

Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас нет оснований говорить о введении локдауна в РФ
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 24 сентября, исключила возможность введения локдауна на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавируса нового типа.

Анна Попова подчеркнула, что в настоящий момент нет каких-либо оснований говорить о введении режима самоизоляции в стране.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пандемия COVID-19 в России пока не остановится, поскольку большое количество жителей страны не имеют иммунитета к заболеванию и могут заразиться при встрече с инфекцией.

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