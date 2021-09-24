Попова заявила, что пандемия COVID-19 в России пока не остановится

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 24 сентября, объяснила, почему пандемия в России пока не остановится. По словам руководителя ведомства, у многих людей еще нет иммунитета к COVID-19.
Анна Попова уточнила, что в настоящий момент нет оснований говорить о том, что в скором времени пандемия коронавируса нового типа остановится.
Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что сейчас в России по-прежнему большое количество людей, которые не имеют иммунитета к COVID-19, вследствие чего при встрече с коронавирусной инфекцией граждане будут болеть.
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