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Попова заявила, что пандемия COVID-19 в России пока не остановится

, 21:39 Источник: Россия 1

Попова заявила, что пандемия COVID-19 в России пока не остановится
врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 24 сентября, объяснила, почему пандемия в России пока не остановится. По словам руководителя ведомства, у многих людей еще нет иммунитета к COVID-19.

Анна Попова уточнила, что в настоящий момент нет оснований говорить о том, что в скором времени пандемия коронавируса нового типа остановится.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что сейчас в России по-прежнему большое количество людей, которые не имеют иммунитета к COVID-19, вследствие чего при встрече с коронавирусной инфекцией граждане будут болеть.

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