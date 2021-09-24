Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать испытание пандемией второй раз

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24 сентября 2021, 18:17 Источник: ТАСС

планета, COVID-19, pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может второй раз не выдержать испытание пандемией.

Александр Гинцбург отметил в пятницу, 24 сентября, что не будет предрекать какие-либо эпидемии, однако пандемия COVID-19 показала, что второго подобного "нашествия микроорганизмов" человечество может не выдержать.

По словам директора центра им. Гамалеи, необходимо сделать серьезные выводы из сложившейся ситуации, причем не только научные, но и организационные.

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