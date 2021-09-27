РИА Новости: в Крыму отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск

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27 сентября 2021, 08:21 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова возникли вопросы к нескольким чиновникам администраций крымских курортных городов. Источник РИА Новости раскрыл, что отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов курировал в республике Федеральную целевую программу социально-экономического развития. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции. 23 сентября глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Евгения Кабанова, а вечером того же дня снятого вице-премьера Крыма задержали. Аксенов на минувшей неделе еще принял отставки министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова.

Кабанов и Храмов были задержаны в рамках борьбы с коррупцией во властных структурах Крыма.

Источник уточнил, что сейчас предстоит установить количество эпизодов и круг лиц, которые могут быть причастны.

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