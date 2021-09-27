Аргументы Недели Общество 13+

РИА Новости: в Крыму отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск

, 08:21 Источник: РИА Новости

РИА Новости: в Крыму отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск
фото: pixabay.com

В рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова возникли вопросы к нескольким чиновникам администраций крымских курортных городов. Источник РИА Новости раскрыл, что отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов курировал в республике Федеральную целевую программу социально-экономического развития. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции. 23 сентября глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Евгения Кабанова, а вечером того же дня снятого вице-премьера Крыма задержали. Аксенов на минувшей неделе еще принял отставки министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова.

Кабанов и Храмов были задержаны в рамках борьбы с коррупцией во властных структурах Крыма.
Источник уточнил, что сейчас предстоит установить количество эпизодов и круг лиц, которые могут быть причастны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России. Слова военачальника приведены в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество