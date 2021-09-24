Сергей Аксёнов принял отставку Евгения Кабанова, а вечером снятого вице-премьера Крыма задержали

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24 сентября 2021, 09:28 Источник: РИА Новости

Евгений Кабанов, фото: vk.com/kabanov_e_k

Отправленный в четверг, 23 сентября, в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, был задержан вечером того же дня. Евгений Кабанов подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

Вице-премьер курировал в республике Федеральную целевую программу социально-экономического развития,- передает РИА Новости со ссылкой источник в совете министров Крыма.

Между отставкой вице-премьера Крыма и его задержанием прошло несколько часов. Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова. Отставку принял глава Крыма Сергей Аксенов. Правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Храмов подал в отставку 22 сентября.

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