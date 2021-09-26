Метеоролог Тишковец пообещал москвичам «прокси» бабье лето в следующие выходные

Аргументы Недели → Общество 13+

26 сентября 2021, 13:50 Источник: РИА Новости

мужчина, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующее неделе. По его словам, ближе к выходным установится не классическое, а «прокси» бабье лето.

Тишковец пояснил, что в ближайшие двое суток метеоусловия в Центральной России будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, из-за чего в Московском регионе сохранится пасмурная и дождливая погода, температура воздуха составит от + 9 до +11 - на несколько градусов ниже положенной нормы. Он отметил, что финальные осадки очагового характера пройдут в ночь на вторник, после чего начнется потепление, которое продлится как минимум неделю – до 4-5 октября.

«В такой обстановке из-за плотных инверсионных облаков, особенно к выходным, начнет чаще выглядывать солнце, среднесуточная температура воздуха к четвергу вернется в свое климатическое русло, а к субботе окажется на пару градусов выше нормы», - добавил эксперт.

Он уточнил, что дневная температура будет повышаться на градус, к выходным в Москве потеплеет до + 15, в Подмосковье - до +17. Согласно прогнозу, в скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды.

«Конечно, это не будет идеальным бабьим летом в его классическом понимании, а скорее его заменителем, поэтому грядущие метеоусловия вполне заслуживают репутацию "прокси" бабьего лета», - резюмироал он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что в последних числах сентября ожидается не бабье лето, а его подобие.

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