В Гидрометцентре рассказали, что в конце сентября будет не бабье лето, а его подобие

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25 сентября 2021, 21:06

фото: pixabay.com

Настоящего бабьего лета в Москве в этом году ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, небольшое потепление

в столице ожидается в самом конце сентября.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что в последних числах сентября ожидается период солнечной, сухой, но прохладной погоды. Такую погоду синоптик назвала "подобием" бабьего лета.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди в Москве продолжатся до вторника. Ночью температура воздуха будет составлять плюс 8-9 градусов, днем — до 9-10.

Людмила Паршина подчеркнула что летнее тепло в Москву в этом году уже не вернется.

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