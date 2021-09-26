Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после сильных дождей

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26 сентября 2021, 08:31

фото с места происшествия , vk.com/this_is_sochi

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что основные работы по ликвидации последствий стихии, которая обрушилась на город в субботу, завершены. По его словам, вечером и ночью синоптики прогнозируют очередные дожди.

«Автомобильное движение идёт в обычном режиме. На дорогах сегодня с самого утра работали более 100 единиц техники и свыше 160 человек … Железнодорожное и авиасообщение восстановлены в полном объёме … Курорты горного кластера работают в штатном режиме. Накануне в горах выпал первый снег, наши объекты санкура готовы к старту горнолыжного сезона. В прибрежной части города пляжи остаются закрытыми на время действия штормового предупреждения»,- пояснил градоначальник.

Копайгородский добавил, что дополнительная техника стянута к месту проведения «Формулы-1». Он пояснил, что сегодня проходит важный этап - квалификация перед «королевскими гонками».

Мэр отметил, что оперативный штаб продолжает работу на случай ухудшения погодных условий.

Напомним, что в субботу на Сочи обрушились сильные ливни. Прекратилась работа практически всех видов транспорта.

Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы на Черноморском побережье, в Туапсинском районе, в городе Сочи, а также в юго-восточных районах края.

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