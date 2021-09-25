В Сочи поезда приходят с опозданием из-за обрыва проводов после дождя

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25 сентября 2021, 14:52 Источник: РИА Новости

рельсы, фото: pixabay.com

В Сочи задерживают поезда и электрички из-за оборванных проводов, которые были повреждены сильным дождём. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в городской администрации.

«Движение поездов затруднено на участке в Адлерском районе из-за обрыва контактной сети. Сейчас движение идет только по одному пути»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в субботу на Сочи обрушились сильные ливни. Остановилась работа практически всех видов транспорта. На городских дорогах образовались лужи, затопило участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в поселке Вардане, в аэропорту не смогли приземлиться пять самолетов.

Сейчас автомобильное движение восстановлено, стихия постепенно утихает.

Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы на Черноморском побережье, в Туапсинском районе, в городе Сочи, а также в юго-восточных районах края.

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