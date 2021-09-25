Депутат Рады Лерос предложил выдвинуть Зеленского на «Оскар» за «лучший сценарий и спецэффекты» покушения на Шефира

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25 сентября 2021, 17:47

Гео Лерос, фото: соцсеть "Фейсбук"

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос предложил выдвинуть кандидатуру украинского лидера Владимира Зеленского на американскую кинопремию «Оскар». Лерос «подозревает» Зеленского в «инсценировке» покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Депутат вынес на голосование свой запрос о выдвижении главы страны на «Оскар», - сообщает РИА Новости. Депутатский запрос анонсировала вице-спикер Рады Елена Кондратюк. «Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса "О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучший сценарий и спецэффекты в фильме "Покушение, которого не было"», — зачитала она.

Предложение депутата Рады поддержали 35 парламентариев из 150 необходимых.

Депутат Рады Гео Лерос ранее критиковал Владимира Зеленского и после этого был исключён из фракции президентской партии «Слуга народа».

Политолог Михаил Басараб ранее назвал руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака «теневым президентом» страны.

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