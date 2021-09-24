В Саратове с 27 сентября все школы переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

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24 сентября 2021, 21:23 Источник: РИА "Новости"

школьный класс, pixabay.com

С понедельника, 27 сентября, все школы и учреждения дополнительного образования Саратова будут переведены на дистанционную форму работы на две недели в связи с угрозой распространения коронавируса.

В мэрии города отметили, что в соответствии с предложением заместителя главного государственного санитарного врача по Саратовской области в связи с превышением эпидпорога заболеваемости ОРВИ среди детей, а также высокой заболеваемостью граждан COVID-19 школы и учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционный формат работы с 27 сентября по 11 октября.

Ранее сегодня были закрыты две школы в Калининском районе Саратовской области, а также 145 классов в 69 школах, из которых 39 - в Саратове.

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