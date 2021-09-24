Стилист Дорохова заявила, что создание индивидуального гардероба следует начать с изучения своей внешности

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24 сентября 2021, 18:42 Источник: teleprogramma.pro

гардероб, pixabay.com

Трансформационный стилист Наталья Дорохова в рамках беседы с журналистами в пятницу, 24 сентября, рассказала, каких трех правил следует придерживаться, чтобы создать свой индивидуальный гардероб.

По словам стилиста, в первую очередь необходимо определить свой тип фигуры, выявить силуэты, фасоны и цвета, которые украшают внешность. Если выбирать вещи в соответствии с этими критериями, в шкафу не будет лишней одежды.

Второе, что следует учитывать, – это образ жизни. Наталья Дорохова в беседе с teleprogramma.pro порекомендовала проанализировать, какие вещи человеку нужны больше всего, опрелить свой ежедневный график, понять, как часто приходится переодеваться или переобуваться. Это позволит создавать отдельные капсулы: для работы, для отдыха, для игр с детьми.

Третье, о чем не стоит забывать – это модные тенденции. Чтобы не только выглядеть стильно, но и идти в ногу со временем, необходимо обладать насмотренностью. Для этого можно иногда просматривать журналы и при походах в магазин отдавать предпочтение вещам, которые больше соответствуют текущим тенденциям.

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