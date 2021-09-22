Эксперты дали совет россиянам по выбору осенней обуви
22 сентября 2021, 16:11
Врач — травматолог-ортопед Константин Терновой посоветовал перестать носить летние кроссовки и выбрать их утеплённые варианты, желательно из кожи.
"Вижу, что люди ходят сплошь и рядом в матерчатых кроссовках, хотя на улице уже семь градусов. Замшевая и матерчатая обувь осенью — это непрактично, она промокает в первую очередь. Метод фиксации — липучки, шнурки, застёжка на молнии — на здоровье ног не влияет", — подчеркнул специалист.
Главным качеством осенней обуви является непромокаемость, считает эксперт. Он добавил, что если человек всё-таки промочил ноги, то игнорировать «сырость» нельзя — это чревато простудными заболеваниями, ослаблением иммунитета и вирусными инфекциями, пишет NEWS.ru.
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