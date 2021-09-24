Член ОП Данюк назвал планы по выплатам одиноким родителям в России «очень правильной инициативой»

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24 сентября 2021, 16:09

мать и ребенок, pixabay.com

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в пятницу поддержал планы осуществить выплаты одиноким родителям в стране.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что планируется направить почти 258 миллиардов рублей на выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в 2022—2024 годах.

Никита Данюк в беседе с RT назвал эту инициативу "очень правильной". По мнению члена Общественной палаты, подобные действия правительства продолжают политику президента России Владимира Путина, в рамках которой социальная поддержка и дополнительные соцгарантии будут предоставляться наиболее уязвимым категориям граждан.

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