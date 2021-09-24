Голикова заявила, что в 2022 году пенсия по старости в России составит 18 521 рубль

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила в пятницу, 24 сентября, что среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль.
Татьяна Голикова в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии уточнила, что проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2022 году предусмотрен на уровне 18 521 рубля и с ростом в рамках параметров, предусмотренных бюджетом.
Напомним, ранее руководитель Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в следующем году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые – на 5,9%.
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