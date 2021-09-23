Правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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23 сентября 2021, 13:07 Источник: Интерфакс

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Правительство отклонило законопроект об индексации страховой пенсий работающим пенсионерам. В среду

кабмин выдал отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.

В документе от 22 сентября указано, что индексация пенсий требует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они могут покрываться.

В заключении также написано, что ранее правительство трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты по индексации пенсий работающим пенсионерам – в 2017, 2019 и в 2020 годы.

Депутаты Госдумы предлагали возобновить индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года.

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