Аргументы Недели → Общество 13+

24 сентября 2021, 13:38 Источник: СКР

фото с места происшествия vk.com/kbr.sledcom

В Кабардино-Балкарии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти туристов на Эльбрусе.

По уточнённым данным, погибли туристы из пяти российских регионов - Тольятти, Якутска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Екатеринбурга.

Следственным управлением СКС по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии СКР, 23 сентября, около 10 часов утра, группа из 23 человек, состоявшая из жителей разных регионов РФ, начала восхождение на гору Эльбрус.

На первом этапе восхождения четыре человека отказались от восхождения на гору и направились вниз. Оставшиеся 19 туристов, несмотря на ухудшающиеся погодные условия, продолжили подъем.

Около 14 часов погода испортилась совсем, поднялся сильный ветер и пурга. Температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Туристы оказалась в условиях плохой видимости.

На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли. По предварительной версии, причиной их гибели стало переохлаждение. 14 туристов были эвакуированы спасателями МЧС. Некоторые из них госпитализированы.

Для проведения следственных действий создана следственная группа. Следователями проводится осмотр тел погибших, допрашиваются свидетели.

Ранее о гибели туристов рассказали гиды турфирмы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости