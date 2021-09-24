При восхождении на Эльбрус погибли туристы из Петербурга, Якутска и Екатеринбурга

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24 сентября 2021, 11:07 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Трое из пяти погибших на Эльбрусе туристов – жители Петербурга, Якутска и Екатеринбурга. Старший гид турфирмы Денис Алимов рассказал подробности трагедии.

Представители турфирмы рассказали, что в четверг при восхождении на гору Эльбрус на высоте более пяти тысяч метров одной девушке из группы туристов стало плохо. Гид Игорь Даньков начал спускать ее вниз, а остальные туристы пошли дальше. Через час после спуска на седловине девушка скончалась на руках гида.

Буквально через 10-15 минут резко испортилась погода, разразился сильнейший шторм: упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, видимость из-за плотного снега была не более 50 см. Туристов начали спускать с горы вниз.

Во время спуска один из участников похода сломал ногу. Спуск замедлился. В результате от переохлаждения на тропе скончались два человека. Еще два туриста потеряли сознание. Их транспортировали до станции Гарабаши. Как рассказали в турфирме, здесь они умерли, не приходя в сознание.

Сотрудники турфирмы сейчас обзванивают родственников погибших. Пока только про троих умерших известно, что они из Петербурга, Якутска и Екатеринбурга.

Вчера вечером на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС компания состояла из 19 человек. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14. Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов.

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