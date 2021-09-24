IT-эксперт Людмила Мурзина посоветовала, как бюджетно заменить старый смартфон на новый

Аргументы Недели → Общество 13+

24 сентября 2021, 10:15

фото: pixabay.com

Некоторые обладатели смартфонов не могут остаться равнодушным к появлению новинок от крупных производителей гаджетов и стремятся поменять устройство. Как уменьшить расходы на замену старой версии смартфона, дала советы IT-эксперт Людмила Мурзина в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, важно правильно распорядиться судьбой своего предыдущего телефона. Максимально можно выручить денег, если продать старый смартфон самостоятельно на онлайн-площадке. Но в этом есть определенные риски: можно столкнуться с мошенниками или потерять слишком много времени.

Людмила Мурзина советует воспользоваться программой trade-in, которую предлагают многие ретейлеры. Старый гаджет можно сдать в магазин в счет покупки нового.

По ее опыту, сдать старый гаджет и купить новый нужно в подходящий момент, стоит подождать до наступления "горячего времени". Эксперт считает, что хорошее время для покупки смартфона – это "черная пятница", конец ноября и начало декабря, когда стартуют еще и рождественские и предновогодние распродажи, а это самое горячее время для покупки смартфонов и других гаджетов.

По словам Мурзиной, большинство скидок считаются "дутыми", но бывают и очень хорошие предложения.

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